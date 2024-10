MotoGP, GP Thailandia 2024: programma, date, orari e diretta tv (Di venerdì 25 ottobre 2024) La MotoGP saluta Phillip Island dopo il Gran Premio d’Australia, per fare ritorno in Asia. Il prossimo appuntamento del motomondiale è il Gran Premio di Thailandia, diciottesimo round del calendario 2024. I piloti sono attesi in pista tra l’1 e il 3 novembre, garantendo al paddock una sosta di una settimana tra i due appuntamenti. A rompere il ghiaccio saranno le prove libere, in scena nella giornata di venerdì. Le FP1 avranno luogo tra le 03:45 e le 04:30 italiane, seguite dal prequalifiche tra le 08:00 e le 09:00. Le FP2 sono in programma per sabato, tra le 03:10 e le 03:40. Subito dopo, a partire dalle 03:50, sarà il momento della caccia alla pole position. La giornata si concluderà con la gara sprint, attesa per le 08:00. Infine, il weekend raggiungerà il proprio apice con il Gran Premio della domenica, atteso per le 08:00. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Lasaluta Phillip Island dopo il Gran Premio d’Australia, per fare ritorno in Asia. Il prossimo appuntamento del motomondiale è il Gran Premio di, diciottesimo round del calendario. I piloti sono attesi in pista tra l’1 e il 3 novembre, garantendo al paddock una sosta di una settimana tra i due appuntamenti. A rompere il ghiaccio saranno le prove libere, in scena nella giornata di venerdì. Le FP1 avranno luogo tra le 03:45 e le 04:30 italiane, seguite dal prequalifiche tra le 08:00 e le 09:00. Le FP2 sono inper sabato, tra le 03:10 e le 03:40. Subito dopo, a partire dalle 03:50, sarà il momento della caccia alla pole position. La giornata si concluderà con la gara sprint, attesa per le 08:00. Infine, il weekend raggiungerà il proprio apice con il Gran Premio della domenica, atteso per le 08:00.

