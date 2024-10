Firenzetoday.it - Mostra di pittura “Presenza” dell’artista italo-brasiliano Rafael Tronquini

Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Fino a 9 novembre 2024, il Villaggio Novoli – Senior Housing di Firenze ospiterà una suggestiva. L’evento, che si terrà in via Baracca 48, sarà un’occasione imperdibile per ammirare le opere astratte diche, con il suo