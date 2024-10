Fanpage.it - Morto Paolo Griseri: storica firma de La Stampa, aveva 67 anni. Lutto nel mondo del giornalismo

(Di venerdì 25 ottobre 2024)ha seguito la storia industriale dell’Italia sin dagliOttanta, per il Manifesto, la Repubblica, La. Era in pensione da un anno, ma non si era mai fermato. Tra i suoi ultimi reportage c'è la storia del rider che consegnava pizze durante l'alluvione di Bologna.