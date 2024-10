Anconatoday.it - Morte di Leo: le ultime ore, gli sviluppi delle indagini e un dossier da presentare al ministro

Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) SENIGALLIA – «Andremo avanti, fino in fondo. Per onorare la memoria di Leo e per far sì che venga fatta giustizia». É l’avvocato Pia Perricci, che rappresenta della famiglia del 15enne che si è tolto la vita nella notte tra il 13 ed il 14 ottobre, a parlare in un’articolata conferenza stampa che