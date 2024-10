Feedpress.me - Morta un'adolescente caduta da un tetto a Piacenza, in caserma il suo amico

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Una ragazza, che non è ancora stata identificata, èquesta mattina dopo essere precipitata daldi un palazzo. La giovane èsul colpo, mentre i carabinieri hanno accompagnato inun suoe coetaneo per essere interrogato. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi circa la dinamica e le cause.