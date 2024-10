Lettera43.it - Morta la pallavolista 33enne Valentina Sergi: ha avuto un malore sotto la doccia

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024)della squadra Astra Volley di Taviano, è stata trovata senza vita nel proprio appartamento a Torre San Giovanni, in provincia di Lecce-. Il decesso, avvenuto improvvisamente, è stato attribuito a un probabilementre eralanella serata del 24 ottobre. A fare la drammatica scoperta è stato il compagno di, allarmato dai rumori provenienti dal piano superiore. Nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi, per la giovane atleta non c’è stato nulla da fare. Con il compagno Walter,gestiva inoltre il Caffè Teatro, un punto di ritrovo della zona. Solo pochi giorni prima,si era recata in ospedale per un fastidio al torace, ma era stata dimessa poco dopo. Il 25 ottobre si sono tenuti i funerali nella chiesa Madonna dell’Aiuto a Torre San Giovanni.