Padovaoggi.it - Miracoloso salvataggio nel fiume con le "sacche di lancio"

Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) La polizia di Padova ha messo a segno un prodigiosocon l'utilizzo delle "di". Quella che poteva essere una notte tragica ha invece avuto un lieto fine per una donna che si era lasciata cadere nele per i giovani che vedendola in difficoltà hanno tentato di