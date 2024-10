Napolitoday.it - Milan-Napoli in chiaro, la scelta di Dazn: l'ultima volta è stato nel '96

(Di venerdì 25 ottobre 2024) La decima giornata del massimo campionato italiano sta per ‘riscrivere’ la storia del calcio: martedì 29 ottobre alle 20:45, il match di Serie A Enilive tra ildi Fonseca e ildi Conte sarà trasmesso per la primagratuitamente ine in esclusiva su. Non accadeva dal