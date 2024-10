Milan-Napoli in chiaro, Dazn riscrive la storia del calcio italiano: ecco come guardare la gara (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiPer la prima volta dal 1996, il calcio italiano di Serie A torna in chiaro: martedì 29 ottobre alle 20:45, il match tra il Milan di Paulo Fonseca e il Napoli di Antonio Conte sarà visibile gratuitamente ed esclusivamente su Dazn. Questa scelta rappresenta una svolta storica che riporta indietro i fan, all’epoca in cui la Serie A era trasmessa senza abbonamenti, l’ultima volta il 13 aprile 1996, per Juventus-Sampdoria allo stadio Delle Alpi. Dazn ha introdotto questo evento all’interno del pacchetto “Try and Buy”, parte del contratto che le permette di trasmettere fino a cinque partite gratuite a stagione fino al 2029. Una mossa di marketing ma anche un’occasione per ampliare il pubblico, invitando i fan a riscoprire l’emozione del grande calcio in chiaro. Anteprima24.it - Milan-Napoli in chiaro, Dazn riscrive la storia del calcio italiano: ecco come guardare la gara Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiPer la prima volta dal 1996, ildi Serie A torna in: martedì 29 ottobre alle 20:45, il match tra ildi Paulo Fonseca e ildi Antonio Conte sarà visibile gratuitamente ed esclusivamente su. Questa scelta rappresenta una svolta storica che riporta indietro i fan, all’epoca in cui la Serie A era trasmessa senza abbonamenti, l’ultima volta il 13 aprile 1996, per Juventus-Sampdoria allo stadio Delle Alpi.ha introdotto questo evento all’interno del pacchetto “Try and Buy”, parte del contratto che le permette di trasmettere fino a cinque partite gratuite a stagione fino al 2029. Una mossa di marketing ma anche un’occasione per ampliare il pubblico, invitando i fan a riscoprire l’emozione del grandein

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan-Napoli in chiaro - la scelta di Dazn : l'ultima volta è stato nel '96 - La decima giornata del massimo campionato italiano sta per ‘riscrivere’ la storia del calcio: martedì 29 ottobre alle 20:45, il match di Serie A Enilive tra il Milan di Fonseca e il Napoli di Conte sarà trasmesso per la prima volta gratuitamente ... (Napolitoday.it)

Milan-Napoli - l’annuncio di Dazn che esalta i tifosi - La Serie A torna a offrire la possibilità di vedere partite in chiaro. Dazn ha deciso di trasmettere in chiaro Milan-Napoli, sfida che andrà in scena martedì prossimo e sarà valida per la decima giornata di Serie A. Il comunicato di Dazn “La decima ... (Calcioweb.eu)

La Serie A torna in chiaro dopo 30 anni : Milan-Napoli si potrà vedere gratis su Dazn - L’ultima volta esisteva ancora la lira e del Var non si sapeva ancora nulla. 30 anni dopo, con Milan-Napoli – in programma martedì 29 ottobre alle ore 20.45 – la Serie A tornerà in chiaro. Non accadeva dal 1996, quando l’ultimo incontro trasmesso ... (Ilfattoquotidiano.it)

Milan-Napoli gratis su Dazn il 29 ottobre - Milan-Napoli, big match della decima giornata di Serie A in programma martedì 29 ottobre alle 20.45, sarà gratis su Dazn. Lo comunica la piattaforma streaming in una nota. Un evento che “non accadeva dal 1996, quando l’ultimo incontro trasmesso in ... (Lapresse.it)