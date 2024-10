Milan-Napoli gratis su Dazn il 29 ottobre (Di venerdì 25 ottobre 2024) Milan-Napoli, big match della decima giornata di Serie A in programma martedì 29 ottobre alle 20.45, sarà gratis su Dazn. Lo comunica la piattaforma streaming in una nota. Un evento che “non accadeva dal 1996, quando l’ultimo incontro trasmesso in chiaro fu quello disputato il 13 aprile allo stadio Delle Alpi tra Juventus e Sampdoria – fa sapere Dazn – Un’opportunità che rientra nel pacchetto ‘Try and buy’ dei diritti tv acquisiti dalla piattaforma di live streaming sportivo per la trasmissione fino al 2029 del campionato di calcio di Serie A e che consente di poter trasmettere un numero limitato di partite (fino a 5 partite su 380) in chiaro a stagione”. Il precedente di Juve-Samp “La formazione Dazn che scenderà in campo vedrà Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni alla telecronaca e Diletta Leotta in collegamento dal campo a partire dalle 19. Lapresse.it - Milan-Napoli gratis su Dazn il 29 ottobre Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 25 ottobre 2024), big match della decima giornata di Serie A in programma martedì 29alle 20.45, saràsu. Lo comunica la piattaforma streaming in una nota. Un evento che “non accadeva dal 1996, quando l’ultimo incontro trasmesso in chiaro fu quello disputato il 13 aprile allo stadio Delle Alpi tra Juventus e Sampdoria – fa sapere– Un’opportunità che rientra nel pacchetto ‘Try and buy’ dei diritti tv acquisiti dalla piattaforma di live streaming sportivo per la trasmissione fino al 2029 del campionato di calcio di Serie A e che consente di poter trasmettere un numero limitato di partite (fino a 5 partite su 380) in chiaro a stagione”. Il precedente di Juve-Samp “La formazioneche scenderà in campo vedrà Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni alla telecronaca e Diletta Leotta in collegamento dal campo a partire dalle 19.

