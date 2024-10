Milan-Napoli gratis su Dazn: ecco come fare per vederla (Di venerdì 25 ottobre 2024) Milan-Napoli sarà visibile gratis su Dazn. E’ questa la notizia del giorno, vale a dire la decisione da parte dei detentori dei diritti tv di attivare l’opzione Try and buy, uno dei pacchetti commercializzati dalla Lega Serie A, per mandare in onda in chiaro un massimo di cinque incontri per stagione del massimo campionato. E si parte proprio col big match tra i rossoneri e gli azzurri del Meazza. Dazn stessa sul proprio sito ha spiegato come accedere ai contenuti gratuiti disponibili anche per i non abbonati, che ogni settimana sono parecchi e sempre disponibili. Per prima cosa, bisognerà accedere al seguente link: a https://www.Dazn.com/it-IT/home, dal browser del pc o dal browser del cellulare, non dall’app però. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)sarà visibilesu. E’ questa la notizia del giorno, vale a dire la decisione da parte dei detentori dei diritti tv di attivare l’opzione Try and buy, uno dei pacchetti commercializzati dalla Lega Serie A, per mandare in onda in chiaro un massimo di cinque incontri per stagione del massimo campionato. E si parte proprio col big match tra i rossoneri e gli azzurri del Meazza.stessa sul proprio sito ha spiegatoaccedere ai contenuti gratuiti disponibili anche per i non abbonati, che ogni settimana sono parecchi e sempre disponibili. Per prima cosa, bisognerà accedere al seguente link: a https://www..com/it-IT/home, dal browser del pc o dal browser del cellulare, non dall’app però.

