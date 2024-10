Lapresse.it - Messico, autobomba esplode fuori da stazione polizia di Acambaro: tre agenti feriti

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Un’lasciatada unadinella città di, neloccidentale, ha ferito tre. Lo hanno riferito i procuratori dello Stato di Guanajuato, devastato dalla violenza. Un’altra esplosione è avvenuta nella vicina città di Jerecuaro, ma nessuno è rimasto ferito. Gli attacchi quasi simultanei in due città diverse, a circa mezz’ora di distanza l’una dall’altra, hanno suggerito il coinvolgimento dei cartelli della droga che da anni combattono sanguinose battaglie per il territorio di Guanajuato. Parti dell’auto in fiamme sono sbalzate nella strada davanti alladi. La potente esplosione ha fatto saltare le finestre e le porte delle case vicine.