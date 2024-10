Lalucedimaria.it - Medjugorje attende il messaggio della Madonna del 25 ottobre 2024

Leggi tutta la notizia su Lalucedimaria.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) È atteso in tutto il mondo dai milioni di credenti legati a, ildi oggi 25alla veggente Marija Pavlovic. C’è grande attesa, per l’apparizione alla veggente Marija che come ogni 25 del mese, sarà la destinataria delReginaPace per tutto il mondo. Tanto più L'articoloildel 25proviene da La Luce di Maria.