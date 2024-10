Laprimapagina.it - Medesano. Giovanni Vascelli arrestato per l’omicidio della moglie Marina Cavalieri

(Di venerdì 25 ottobre 2024) l, marito di(trovata morta a, nel Parmense) è stato sottoposto a fermo dai Carabinieri. In una perquisizione nella casa è stata trovata una carabina di piccolo calibro, regolarmente denunciata, a quanto si apprende l’arma usata per il femminicidio., pensionato, 65 anni di Sant’Andrea Bagni, è stato rintracciato in Toscana., 62 anni, infermiera in pensione, era stata trovata da un nipote nella sua abitazione riversa a terra e ormai senza vita. La morte risalirebbe ad alcuni giorni fa. Disi erano perse le tracce. Alla fine l’omicida è stato rintracciato ad Orbetello (Grosseto).