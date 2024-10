Maurizio Schillaci in gravi condizioni: da tempo senza tetto si è ammalato di tubercolosi (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – In gravi condizioni di salute Maurizio Schillaci, 62 anni, ex calciatore nonché cugino di Totò Schillaci, il bomber morto lo scorso 18 settembre per un tumore. Maurizio Schillaci, che negli ultimi anni viveva in macchina perché senza tetto, da tempo accusava dei malesseri con febbre alta e dopo i funerali del cugino si L'articolo Maurizio Schillaci in gravi condizioni: da tempo senza tetto si è ammalato di tubercolosi proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – Indi salute, 62 anni, ex calciatore nonché cugino di Totò, il bomber morto lo scorso 18 settembre per un tumore., che negli ultimi anni viveva in macchina perché, daaccusava dei malesseri con febbre alta e dopo i funerali del cugino si L'articoloin: dasi èdiproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

