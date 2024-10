Ilgiorno.it - Matteo Rivolta scomparso, ore di angoscia per i parenti del 31enne di Desio. L’auto ritrovata a Paderno d’Adda

(Di venerdì 25 ottobre 2024)(Monza e Brianza), 25 ottobre 2024 – Sono ore diper idi. Trentuno anni, il ragazzo manca da casa dalla sera del 23 ottobre: l’ultimo avvistamento risale all’incirca alle 19, quando ha parcheggiatoin via Airoldi a. Poi da quel momento, il nulla.ha i capelli castani, gli occhi azzurri, è alto un metro e 83 e pesa novanta chili. “Non si era mai allontanato prima, non ha problemi di salute, potrebbe essersi trovato in difficoltà”, fanno sapere i familiari. Al momento della scomparsa, indossava una giacca di panno scuro, felpa blu e pantaloni grigio chiaro. "Non sappiamo dove sia diretto, potrebbe stare vagando lungo l’Adda, così come tra paesi limitrofi, o avere preso un treno”.