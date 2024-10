Ilrestodelcarlino.it - Maratona ecologica. Sotto tiro i ’mozziconi’:: "Indigesti all’ambiente"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Questa volta l’attenzione è sui mozziconi di sigaretta: tornano le maratone ecologiche aperte a tutti i cittadini. L’appuntamento è per domani, quando nel cuore di Forlì si terrà una nuova tappa di ‘Di corsa per l’ambiente’, iniziativa itinerante organizzata da Alea in collaborazione con il Comune, quest’anno in intesa anche con Legambiente nell’ambito della campagna ‘Puliamo il mondo’, ed Erion Care, consorzio dedicato a contrastare l’abbandono dei rifiuti dei prodotti del tabacco. La giornata di plogging, disciplina sportiva di origine svedese che consiste nel raccogliere i rifiuti mentre si fa jogging, dedicherà un’attenzione particolare ai mozziconi. L’incontro è alle 14.30 in piazza Saffi, dove i partecipanti riceveranno un kit di pulizia composto da sacchetti, pinze e guanti ed un sacco specifico dedicato alla raccolta dei mozziconi di sigarette.