Padovaoggi.it - Manifestazione alla Mazzini con bambini e genitori: «Servono più strade scolastiche»

Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Idella scuola primariaquesta mattina hanno organizzato un grande piedibus con quasi un centinaio di partecipanti, chiedendo la creazione di una strada scolastica in via Leogra per promuovere la sicurezza e la mobilità attiva nei percorsi casa-scuola. L'iniziativa è stata