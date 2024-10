Ilnapolista.it - Mancini fa arrabbiare un giornalista col suo post sulla classifica dell’Arabia: «Si vanta del terzo posto»

(Di venerdì 25 ottobre 2024) È stato un divorzio tutt’altro che indolore quello trae l’Arabia Saudita. Almeno se consideriamo i rapporti tra l’ormai ex ct e l’opinione pubblica saudita. L’allenatore ha pubblicato su Instagram unnella cui didascalia si legge: “La Federazione calcisticaSaudita e Robertohanno concordato reciprocamente chesi dimetta da capo allenatore della Nazionale con effetto immediato. Robertoha apprezzato l’opportunità che gli è stata data in Arabia Saudita. La Federazione lo ringrazia per tutti gli sforzi compiuti durante il suo periodo come allenatore capo della Nazionale. La Federazione gli augura il meglio per il futuro. Grazie al presidente, giocatori, dirigenti e tifosi“. Ciò che c’è di enigmatico nelè la foto: uno screen del Gruppo C dei gironi di qualificazione ai mondiali.