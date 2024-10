Mamma non riconosce figlia dopo parto, infermiera la insulta: “Senza cuore” (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – A Bari una madre ha lasciato in ospedale sua figlia appena nata. Pur non conoscendone la situazione economica e personale, un’infermiera della struttura ha criticato aspramente la donna definendola “Senza cuore” in un post sui social. Il post, ora rimosso, conteneva anche una foto della neonata oltre ai giudizi personali sulla madre. La L'articolo Mamma non riconosce figlia dopo parto, infermiera la insulta: “Senza cuore” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – A Bari una madre ha lasciato in ospedale suaappena nata. Pur non conoscendone la situazione economica e personale, un’della struttura ha criticato aspramente la donna definendola “” in un post sui social. Il post, ora rimosso, conteneva anche una foto della neonata oltre ai giudizi personali sulla madre. La L'articolononla: “” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mamma non riconosce figlia dopo parto - infermiera la insulta : “Senza cuore” - E' accaduto a Bari. Avviato un procedimento disciplinare A Bari una madre ha lasciato in ospedale sua figlia appena nata. Pur non conoscendone la situazione economica e personale, un’infermiera della struttura ha criticato aspramente la donna ... (Sbircialanotizia.it)

Mamma non riconosce figlia dopo parto - infermiera la insulta : “Senza cuore” - (Adnkronos) – A Bari una madre ha lasciato in ospedale sua figlia appena nata. Pur non conoscendone la situazione economica e personale, un’infermiera della struttura ha criticato aspramente la donna definendola “senza cuore” in un post sui social. ... (Periodicodaily.com)

“Senza cuore” - infermiera attacca sui social mamma che lascia figlia in ospedale. Aperta indagine disciplinare - A Bari una madre ha lasciato in ospedale sua figlia appena nata. Pur non conoscendone la situazione economica e personale, un’infermiera della struttura ha criticato aspramente la donna definendola “senza cuore” in un post sui social. Il post ... (Sbircialanotizia.it)

Mamma lascia in ospedale la figlia appena nata a Bari - infermiera la insulta : “Madre senza cuore” - L'infermiera dell’ospedale Perinei di Altamura, in provincia di Bari, ha pubblicato un lungo post (poi rimosso), esternando commenti sulla madre della piccola. Ora rischia la sospensione.Continua a leggere (Fanpage.it)