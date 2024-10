Maltempo sull’Italia, oggi allerta arancione in 4 regioni (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il Maltempo non lascia l'Italia. La Protezione civile ha diramato per la giornata di oggi, 25 ottobre, l'allerta arancione su Liguria orientale, ampi settori della Toscana ed Emilia-Romagna, e sul Veneto sud-occidentale. allerta gialla invece su Umbria, parte di Toscana, Emilia Romagna, Liguria occidentale, oltre che su ampi bacini di Piemonte, Lombardia sud-orientale Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ilnon lascia l'Italia. La Protezione civile ha diramato per la giornata di, 25 ottobre, l'su Liguria orientale, ampi settori della Toscana ed Emilia-Romagna, e sul Veneto sud-occidentale.gialla invece su Umbria, parte di Toscana, Emilia Romagna, Liguria occidentale, oltre che su ampi bacini di Piemonte, Lombardia sud-orientale

