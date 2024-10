Pisatoday.it - Maltempo, ore di apprensione per i territori già colpiti

Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) E' stata ancora una nottata diin Toscana per la situazione del. La pioggia insistente in zone già colpite dalle perturbazioni dei giorni scorsi ha spinto la Sala operativa della Protezione civile regionale a emanare ieri un'allerta meteo arancione per rischio idrogeologico