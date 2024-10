Maltempo Emilia Romagna, frane nel bolognese e scuole chiuse (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – Altra giornata di Maltempo in Emilia Romagna oggi, 25 ottobre 2024. Gli uffici dell’Arpae e della Protezione civile hanno diramato l’allerta arancione fino alla mezzanotte di questa sera su gran parte del territorio regionale per il rischio di pioggia di temporali che potrebbero portare ad un nuovo innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – Altra giornata diinoggi, 25 ottobre 2024. Gli uffici dell’Arpae e della Protezione civile hanno diramato l’allerta arancione fino alla mezzanotte di questa sera su gran parte del territorio regionale per il rischio di pioggia di temporali che potrebbero portare ad un nuovo innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi

Maltempo - allerta arancione in Emilia-Romagna e Toscana - Nuova ondata di maltempo nel centro Italia. Su gran parte del territorio emiliano-romagnolo è stata emessa una nuova allerta arancione per rischio idraulico così come in Toscana dove sono previste abbondanti piogge in particolare lungo le coste. ... (Lapresse.it)

Maltempo - scuole chiuse per allerta meteo in Toscana - Liguria - Emilia Romagna venerdì : i comuni a rischio - Dove resteranno chiuse le scuole per maltempo domani venerdì 25 ottobre? Ecco l’elenco in aggiornamento dei comuni che hanno deciso di sospendere le lezioni negli istituti per l’allerta meteo in Liguria e in Toscana. Allerta arancione su 4 tre ... (Fanpage.it)

Maltempo Emilia Romagna - nuova allerta meteo - scuole chiuse e smart working a Bologna - ipotesi porte chiuse per partita contro Milan - Per la giornata di domani si invitano i cittadini a limitare gli spostamenti e sarà, inoltre, vietato permanere nei parchi, nei giardini e nei centri sportivi fino al superamento delle situazioni di criticità L'allerta meteo torna ancora una ... (Ilgiornaleditalia.it)

