Mai così tanta pioggia da 30 anni, weekend a rischio alluvioni: previsioni meteo (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – Mai così tanta pioggia sull'Italia da circa 30 anni. E il weekend in arrivo, nel mirino del maltempo, potrebbe essere a rischio di nuove alluvioni. Preoccupazione soprattutto per il Nord-Ovest, che potrebbe essere bersagliato da nuove forti piogge. Questo il quadro meteo delineato dagli esperti per la giornata di oggi, 25 ottobre 2024, Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – Maisull'Italia da circa 30. E ilin arrivo, nel mirino del maltempo, potrebbe essere adi nuove. Preoccupazione soprattutto per il Nord-Ovest, che potrebbe essere bersagliato da nuove forti piogge. Questo il quadrodelineato dagli esperti per la giornata di oggi, 25 ottobre 2024,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ranieri : "Roma - non si manda via De Rossi così. Ritorno in panchina? La voglia è tanta - vediamo..." - Claudio Ranieri, allenatore di lunga esperienza ed ex tecnico di Roma, Inter, Juventus e Napoli, nonchè vincitore di uno storico titolo in... (Calciomercato.com)

Basket | Dominio Libertas con Cremona - Andreazza : "Tanta intensità - così possiamo competere. Qualcuno era già pronto a sputare sentenze..." - ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAY Vince con una prova di grandissima intensità, sfoderando una prestazione convincente nell'arco degli interi 40 minuti, mostrando qualità e mantenendo la testa dentro la partita anche nei momenti più ... (Livornotoday.it)

Padova - Filippo Delli Carri : «Il gol? Merito anche di Cretella e Perrotta. I tifosi in trasferta così numerosi? Tanta roba...» - Seconda rete in campionato, una prestazione maiuscola da vero leader difensivo. Filippo Delli Carri ha deciso la gara di Gorgonzola con una rete tanto preziosa quanto importante. Queste le sue dichiarazioni nel post partita: «Sono contento per il ... (Padovaoggi.it)

Padova - Filippo Delli Carri : «Il gol? Merito anche di Cretella e Perrotta. Così tanti tifosi in trasferta? Tanta roba...» - Seconda rete in campionato, una prestazione maiuscola da vero leader difensivo. Filippo Delli Carri ha deciso la gara di Gorgonzola con una rete tanto preziosa quanto importante. Queste le sue dichiarazioni nel post partita: «Sono contento per il ... (Padovaoggi.it)