M5S, Conte: “Con Grillo questione marginale, suo contratto in scadenza” (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – "In questo momento il M5S è assorbito da questa vicenda, ma è una vicenda assolutamente marginale rispetto al processo costituente che l'intera comunità del Movimento sta vivendo". Così il leader Giuseppe Conte, in collegamento con CasaCorriere Festival 2024, in corso a Napoli, a proposito della questione del mancato rinnovo della collaborazione di Beppe M5S, Conte: “Con Grillo questione marginale, suo contratto in scadenza” L'Identità. Lidentita.it - M5S, Conte: “Con Grillo questione marginale, suo contratto in scadenza” Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – "In questo momento il M5S è assorbito da questa vicenda, ma è una vicenda assolutamenterispetto al processo costituente che l'intera comunità del Movimento sta vivendo". Così il leader Giuseppe, in collegamento con CasaCorriere Festival 2024, in corso a Napoli, a proposito delladel mancato rinnovo della collaborazione di Beppe M5S,: “Con, suoin” L'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

M5S - Conte : “Con Grillo questione marginale - suo contratto in scadenza” - (Adnkronos) – "In questo momento il M5S è assorbito da questa vicenda, ma è una vicenda assolutamente marginale rispetto al processo costituente che l'intera comunità del Movimento sta vivendo". Così il leader Giuseppe Conte, in collegamento con ... (Webmagazine24.it)

M5S - Conte : “Con Grillo questione marginale - suo contratto in scadenza” - (Adnkronos) – "In questo momento il M5S è assorbito da questa vicenda, ma è una vicenda assolutamente marginale rispetto al processo costituente che l'intera comunità del Movimento sta vivendo". Così il leader Giuseppe Conte, in collegamento con ... (Periodicodaily.com)

M5s - Conte : “Il contratto di Grillo? Una questione marginale - era in scadenza” - Roma, 25 ottobre 2024 – Non sembra destinato a un lieto fine lo scontro dentro il M5s tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, con quest'ultimo che oggi torna sulle ragioni del mancato rinnovo del contratto al comico co-fondatore del Movimento. "Il ... (Quotidiano.net)

Cinque Stelle - Conte “massacra” ancora Grillo : “È una questione marginale…” - Giuseppe Conte chiude il capitolo Grillo nel Movimento 5 Stelle. Al festival CasaCorriere a Napoli, l’ex premier chiarisce la situazione: «Il contratto con Beppe Grillo è in scadenza e non sarà rinnovato», spiega, definendo “marginale” la questione ... (Thesocialpost.it)