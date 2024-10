L' utile di Mercedes nel trimestre dimezzato a 17 miliardi

Quotidiano.net - L'utile di Mercedes nel trimestre dimezzato a 1,7 miliardi

(Di venerdì 25 ottobre 2024)registra nel terzoundi 1,7più che(-53,8%) rispetto a 3,7del pari periodo dello scorso anno. In discesa anche i ricavi a 34,5(-6,7%). Sulla redditività impattano un contesto macroeconomico debole e una concorrenza agguerrita. "I risultati del terzonon soddisfano le nostre ambizioni. Tuttavia,-Benz continua a generare solidi flussi di cassa anche in tempi difficili. Stiamo valutando con prudenza l'evoluzione del mercato in futuro e intensificheremo gli sforzi per aumentare ulteriormente l'efficienza e migliorare i costi in tutta l'azienda", sottolinea in una nota il direttore finanziario, Harald Wilhelm.