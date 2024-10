L’uomo dietro il campione. Sinner si racconta in “Jannik – Oltre il tennis”, su Sky dal 25 ottobre (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un bilancio sulla stagione in chiusura, per mettere a fuoco gli obiettivi futuri tra racconti di sport e di vita, alla scoperta delL’uomo Oltre che del tennista, anche da un’inconsueta prospettiva vista da uno Jannik fuori dal campo. Arriva il 25 ottobre il nuovo episodio della serie di interviste al numero uno del ranking mondiale Atp, Jannik Sinner, realizzate da Sky Sport. Sinner si racconta a 360°: i suoi sogni, i traguardi da raggiungere e le difficoltà che ha dovuto affrontare in questa stagione, a partire dal caso Clostebol. “Jannik – Oltre il tennis” si pone l’obiettivo di raccontare un ragazzo attraverso un tempo che nelle interviste classiche non c’è. “È lenta, riflessiva e si apprezza Jannik perché ha tanto da dire” dice all’Adnkronos Federico Ferri, direttore di Sky Sport. .com - L’uomo dietro il campione. Sinner si racconta in “Jannik – Oltre il tennis”, su Sky dal 25 ottobre Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un bilancio sulla stagione in chiusura, per mettere a fuoco gli obiettivi futuri tra racconti di sport e di vita, alla scoperta delche delta, anche da un’inconsueta prospettiva vista da unofuori dal campo. Arriva il 25il nuovo episodio della serie di interviste al numero uno del ranking mondiale Atp,, realizzate da Sky Sport.sia 360°: i suoi sogni, i traguardi da raggiungere e le difficoltà che ha dovuto affrontare in questa stagione, a partire dal caso Clostebol. “il” si pone l’obiettivo dire un ragazzo attraverso un tempo che nelle interviste classiche non c’è. “È lenta, riflessiva e si apprezzaperché ha tanto da dire” dice all’Adnkronos Federico Ferri, direttore di Sky Sport.

