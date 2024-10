Luna Rossa, Max Sirena: “Sono arrabbiato e più motivato di prima. Lavoro al prossimo Team” (Di venerdì 25 ottobre 2024) “Un momento di down? Macché, Sono ancora più arrabbiato e motivato di prima”. Risponde così all’Adnkronos il capo del Team di Luna Rossa Prada Pirelli, Max Sirena, tornando sull’intervista al “Corriere della Sera” in cui lasciava trapelare i suoi dubbi sul fatto di essere ancora la persona giusta per portare in Italia l’America’s Cup. La riflessione fatta, dice “era semplicemente sia un atto dovuto: fare un’analisi di quello che è stato un’avventura di tre anni e mezzo. Ma da parte mia nessun momento di down, nessun abbandono e nessun mollare: ripeto, è semplicemente un’analisi che credo che ogni professionista si debba fare dopo un evento del genere, quindi non c’è nessun pericolo, potete stare tutti tranquilli”. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) “Un momento di down? Macché,ancora piùdi”. Risponde così all’Adnkronos il capo deldiPrada Pirelli, Max, tornando sull’intervista al “Corriere della Sera” in cui lasciava trapelare i suoi dubbi sul fatto di essere ancora la persona giusta per portare in Italia l’America’s Cup. La riflessione fatta, dice “era semplicemente sia un atto dovuto: fare un’analisi di quello che è stato un’avventura di tre anni e mezzo. Ma da parte mia nessun momento di down, nessun abbandono e nessun mollare: ripeto, è semplicemente un’analisi che credo che ogni professionista si debba fare dopo un evento del genere, quindi non c’è nessun pericolo, potete stare tutti tranquilli”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Max Sirena : “Mollare Luna Rossa? Macché - sono ancora più arrabbiato e motivato - lavoro al nuovo team” - "Un momento di down? Macché, sono ancora più arrabbiato e motivato di prima". Risponde così all'Adnkronos il capo del team di Luna Rossa Prada Pirelli, Max Sirena, tornando sull'intervista al "Corriere della Sera" in cui lasciava trapelare i suoi ... (Sbircialanotizia.it)

“Mi chiedo se sono ancora il capo giusto per Luna Rossa” : i tormenti di Max Sirena dopo la delusione in Louis Vuitton Cup - Voleva arrivare a sfidare New Zealand, invece ha visto la finale di Coppa America in tv. Il team director e skipper di Luna Rossa, Massimiliano Sirena, è il primo a essere deluso: “Voglio dedicare tempo a me stesso per capire cosa e dove ho ... (Ilfattoquotidiano.it)

Luna Rossa - Max Sirena : “La sconfitta peggiore della carriera. Sono devastato - non ci dormo” - “Sono devastato, ancora oggi. È la sconfitta peggiore della mia carriera. Non ci dormo: devo capire. Ma, magari, non mi passerà mai più”. Max Sirena dopo qualche settimana non ha evidentemente ancora digerito il ko in Louis Vuitton Cup e lo ... (Sportface.it)

Grant Dalton gongola : “Con Luna Rossa nel 2021 non regatammo bene. Come team siamo su un altro livello rispetto a tutti” - Al sito neozelandese Stuff ha parlato Grant Dalton, CEO di Emirates Team New Zealand, dopo la vittoria dell’imbarcazione oceanica nell’America’s Cup 2024 di vela, andata in scena nelle acque di Barcellona, in Spagna, con l’affermazione in finale su ... (Oasport.it)