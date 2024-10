Lucchese - Pescara: le mosse. Gorgone studia novità in avanti. In difesa Fazzi, Sabbione, "Dumbra» (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’unico a sorridere, comunque andrà a finire l’incontro di domenica (ore 19.30) contro il Pescara, sarà il cassiere rossonero, perché uno "spicchio" dello stadio "Adriatico" (si parla di un migliaio di tifosi) si trasferirà nella curva Est del "Porta Elisa", a sostenere i biancocelesti di Silvio Baldini. Ma siamo convinti che anche il popolo rossonero risponderà alla grande come ha sempre fatto in questo scorcio di campionato, anche se, fino ad oggi, non ha avuto la soddisfazione di vedere vincere la squadra di Gorgone. Sul terreno sarà partita combattuta, tutt’altro che scontata, anche se il pronostico può, oggettivamente, pendere a favore della capolista. Il Pescara cercherà di far leva sulla indiscussa migliore caratura tecnica del collettivo e, soprattutto, sul giusto entusiasmo che accompagna chi è primo in classifica. Sport.quotidiano.net - Lucchese - Pescara: le mosse. Gorgone studia novità in avanti. In difesa Fazzi, Sabbione, "Dumbra» Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’unico a sorridere, comunque andrà a finire l’incontro di domenica (ore 19.30) contro il, sarà il cassiere rossonero, perché uno "spicchio" dello stadio "Adriatico" (si parla di un migliaio di tifosi) si trasferirà nella curva Est del "Porta Elisa", a sostenere i biancocelesti di Silvio Baldini. Ma siamo convinti che anche il popolo rossonero risponderà alla grande come ha sempre fatto in questo scorcio di campionato, anche se, fino ad oggi, non ha avuto la soddisfazione di vedere vincere la squadra di. Sul terreno sarà partita combattuta, tutt’altro che scontata, anche se il pronostico può, oggettivamente, pendere a favore della capolista. Ilcercherà di far leva sulla indiscussa migliore caratura tecnica del collettivo e, soprattutto, sul giusto entusiasmo che accompagna chi è primo in classifica.

