Milleunadonna.it - Luca Zingaretti fa mea culpa su "Montalbano" e debutta da regista citando Paolo Sorrentino

Leggi tutta la notizia su Milleunadonna.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024), dai più conosciuto per aver interpretato Montalbano, esordisce alla regia con il film La casa degli sguardi, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Niente commissari come protagonisti, ma un ventenne, Marco (Gianmarco Franchini), in preda all’alcol e al mal di vivere. Dopo la morte della madre non si &e