Dday.it - L'OLED delle meraviglie di Japan Display si fa aspettare ancora

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Con un comunicato criptico, JDI annuncia di non aver esteso l'accordo preliminare con l'ente Wuhu Economic and Technical Development Zone per la costruzione della fabbrica di pannelliin tecnologia eLEAP di grande formato. Il contratto doveva essere siglato entro la fine di ottobre.