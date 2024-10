LIVE – Musetti-Zverev 2-6 4-2, quarti di finale Atp Vienna 2024: RISULTATO in DIRETTA (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Musetti-Zverev, incontro valevole per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Vienna 2024 (cemento indoor). Il carrarino, dopo aver dominato il derby azzurro di primo turno contro Lorenzo Sonego, agli ottavi ha potuto usufruire del forfait per problemi fisici del veterano francese Gael Monfils. Adesso l’incrocio con il tedesco, testa di serie numero uno della manifestazione. Tra i due si tratta del terzo scontro diretto della carriera, con il bilancio che è in perfetta parità (1-1). Quest’anno hanno incrociato la racchetta nello scorso mese di agosto in occasione dei quarti di finale dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Sulla terra battuta del Roland Garros a prevalere in due set tiratissimi fu Musetti, che successivamente riuscì a regalare all’Italia una storica medaglia di bronzo. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ididel torneo ATP 500 di(cemento indoor). Il carrarino, dopo aver dominato il derby azzurro di primo turno contro Lorenzo Sonego, agli ottavi ha potuto usufruire del forfait per problemi fisici del veterano francese Gael Monfils. Adesso l’incrocio con il tedesco, testa di serie numero uno della manifestazione. Tra i due si tratta del terzo scontro diretto della carriera, con il bilancio che è in perfetta parità (1-1). Quest’anno hanno incrociato la racchetta nello scorso mese di agosto in occasione deididei Giochi Olimpici di Parigi. Sulla terra battuta del Roland Garros a prevalere in due set tiratissimi fu, che successivamente riuscì a regalare all’Italia una storica medaglia di bronzo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Musetti-Zverev 2-6 1-0 - quarti di finale Atp Vienna 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Il live e la diretta testuale di Musetti-Zverev, incontro valevole per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Vienna 2024 (cemento indoor). Il carrarino, dopo aver dominato il derby azzurro di primo turno contro Lorenzo Sonego, agli ottavi ha ... (Sportface.it)

LIVE Musetti-Zverev 2-5 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : il tedesco serve per il set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-KHACHANOV (3° MATCH DALLE 14.00 E NON PRIMA DELLE 18.00) 15-15 Lorenzo non controlla la risposta di rovescio. 0-15 Splendida risposta con il dritto lungolinea di Musetti. 5-2 ... (Oasport.it)

LIVE – Musetti-Zverev 2-5 - quarti di finale Atp Vienna 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Il live e la diretta testuale di Musetti-Zverev, incontro valevole per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Vienna 2024 (cemento indoor). Il carrarino, dopo aver dominato il derby azzurro di primo turno contro Lorenzo Sonego, agli ottavi ha ... (Sportface.it)

LIVE Musetti-Zverev 2-3 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : break immediato del tedesco - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-KHACHANOV (3° MATCH DALLE 14.00 E NON PRIMA DELLE 18.00) 2-3 Game Musetti. Prima al centro vincente del toscano, che resta in scia. 40-15 Non passa il rovescio lungolinea ... (Oasport.it)