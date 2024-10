Oasport.it - LIVE Musetti-Zverev 2-6 4-1, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: arriva la reazione dell’azzurro

(Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-KHACHANOV (3° MATCH DALLE 14.00 E NON PRIMA DELLE 18.00) 0-30comanda lo scambio sin dalla risposta provocando l’errore dell’avversario. 0-15 Lorenzo perde il controllo della volèe di dritto. 2-4 Game. Servizio e dritto a segno per il tennista di Amburgo. AD-40 L’azzurro strappa il movimento del rovescio incrociato. 40-40 Meraviglioso il passante lungolinea di rovescio del toscano. 40-30 Scappa via il dritto in corsa difensivo di Lorenzo. 30-30 E’ lungo il rovescio in controbalzo. 15-30 Nuovo doppio fallo del teutonico, il quarto. 15-15 Peccato. Di un soffio in corridoio il passante di dritto del carrarino. 0-15il terzo doppio fallo del tedesco. 4-1 Game. Servizio e dritto, Lorenzo tiene comodamente la battuta. 40-0 Serve and volley spettacolare