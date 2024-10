LIVE Musetti-Zverev 2-5, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: il tedesco serve per il set (Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-KHACHANOV (3° MATCH DALLE 14.00 E NON PRIMA DELLE 18.00) 15-15 Lorenzo non controlla la risposta di rovescio. 0-15 Splendida risposta con il dritto lungolinea di Musetti. 5-2 Doppio break Zverev. Il nastro respinge il rovescio lungolinea del carrarino. Dopo il cambio di campo il tedesco servirà per il set. 30-40 Palla del doppio break Zverev. In corridoio il dritto inside in di Musetti. 30-30 Gran difesa nei pressi della rete di Zverev, bravo a disinnescare il tocco in contropiede dell’avversario. 30-15 serve and volley ben giocato da Lorenzo. 15-15 Non passa il dritto lungolinea del toscano. 15-0 Il tedesco stringe troppo l’angolo della risposta di dritto. 4-2 Game Zverev. In corridoio la risposta di dritto dell’azzurro, che torna ora alla battuta. AD-40 Altra gran prima del teutonico. Oasport.it - LIVE Musetti-Zverev 2-5, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: il tedesco serve per il set Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-KHACHANOV (3° MATCH DALLE 14.00 E NON PRIMA DELLE 18.00) 15-15 Lorenzo non controlla la risposta di rovescio. 0-15 Splendida risposta con il dritto lungolinea di. 5-2 Doppio break. Il nastro respinge il rovescio lungolinea del carrarino. Dopo il cambio di campo ilservirà per il set. 30-40 Palla del doppio break. In corridoio il dritto inside in di. 30-30 Gran difesa nei pressi della rete di, bravo a disinnescare il tocco in contropiede dell’avversario. 30-15and volley ben giocato da Lorenzo. 15-15 Non passa il dritto lungolinea del toscano. 15-0 Ilstringe troppo l’angolo della risposta di dritto. 4-2 Game. In corridoio la risposta di dritto dell’azzurro, che torna ora alla battuta. AD-40 Altra gran prima del teutonico.

