Liguria, "Io faccia di marmo? Tu bugiarda seriale": duello a distanza Conte-Meloni (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nel giorno dei comizi conclusivi per le regionali in Liguria va in scena il botta e risposta a distanza tra la premier e leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, e il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. "Ci vuole veramente una faccia di marmo di Carrara per sostenere che si sarebbe dovuto

Botta e risposta a distanza tra Meloni e Conte durante i comizi per le regionali in Liguria - Facebook WhatsApp Twitter Nel corso dei comizi conclusivi per le elezioni regionali in Liguria, si è acceso un acceso dibattito verbale tra Giorgia Meloni, presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia, e Giuseppe Conte, presidente ... (Gaeta.it)

Chiusa la campagna elettorale in Liguria. Duello a distanza sulla sanità - AGI - Si chiude la campagna elettorale in Liguria, dove domenica 27 e lunedì 28 ottobre si vota per l'elezione del nuovo presidente della Regione dopo le dimissioni di Giovanni Toti, travolto da un'inchiesta per corruzione. A contendersi lo scranno ... (Agi.it)