Lavori alla rete idrica rubinetti a secco a Camogli

A causa di Lavori programmati di manutenzione della rete idrica, martedì 29 ottobre 2024, dalle ore 13.30 alle ore 22, Iren Acqua sospenderà l'erogazione dell'acqua alle utenze allacciate in alcune vie del comune di Camogli. Le zone interessate sono: via Ruffini via Migliaro via

Appalti ai 'soci' di Zagaria per i lavori d'urgenza alla rete idrica : ex sindaco e imprenditori condannati - Trent'anni di reclusione complessivi. E' quanto disposto dalla seconda sezione del tribunale di Napoli Nord, presieduta da Rossella Marro nel processo per gli appalti per i lavori di somma urgenza per la rete idrica affidati a imprese legate al ... (Casertanews.it)

Cali di pressione nella rete idrica a causa dei lavori a un serbatoio : "Disagi da corso Alberto Amedeo a via Boito" - Amap informa che per il prolungarsi di un intervento di manutenzione straordinaria al serbatoio Altarello "si stanno verificando dei cali di pressione nella sottorete 4 Politeama". La zona della sottorete è delimitata da via dell’Arsenale, via ... (Palermotoday.it)

Giovedì di disagi idrici per i lavori alla Rete Enel - Centro città e villaggi della zona nord le aree ancora in crisi - Disagi nella distribuzione idrica anche oggi in Centro città e nei villaggi collinari e della riviera nord. Conclusi i lavori effettuati sulla Rete Enel Amam ha reso noto che è stata riscontrata un'avaria nell'alimentazione della cabina d ... (Messinatoday.it)

Valtesse ancora senza luce : in serata lavori sulla rete - Ecco dove - INFO UTILI. Dopo che lunedì 21 ottobre una zona di Valtesse è stata interessata da un blackout durato per tutto il pomeriggio, anche per la giornata di martedì 22, è previsto che la stessa zona resterà al buio almeno per un’ora e mezza. (Ecodibergamo.it)