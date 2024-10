Latitante da 4 anni, broker casertano 'stanato' in Colombia (Di venerdì 25 ottobre 2024) Nel corso della notte, a Medellin, in Colombia, è stato catturato Luigi Belvedere, Latitante da dicembre 2020 e inserito nell’elenco dei latitanti pericolosi del Ministero dell’Interno, destinatario di un provvedimento di carcerazione definitivo per espiare la pena di 18 anni, 9 mesi e 20 giorni Casertanews.it - Latitante da 4 anni, broker casertano 'stanato' in Colombia Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Nel corso della notte, a Medellin, in, è stato catturato Luigi Belvedere,da dicembre 2020 e inserito nell’elenco dei latitanti pericolosi del Ministero dell’Interno, destinatario di un provvedimento di carcerazione definitivo per espiare la pena di 18, 9 mesi e 20 giorni

