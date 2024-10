Las Palmas-Girona (sabato 26 ottobre 2024 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Catalani attesi a Gran Canaria (Di venerdì 25 ottobre 2024) La scelta di esonerare Carrion e affidarsi a Diego Martinez ha portato subito degli effetti positivi per il Las Palmas: alla decima giornata è infatti arrivata la prima vittoria in campionato, tra l’altro in uno scontro diretto fondamentale contro il Valencia a Mestalla. Los Canariones proveranno a dare continuità al momento positivo sabato sera, quando InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Las Palmas-Girona (sabato 26 ottobre 2024 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Catalani attesi a Gran Canaria Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) La scelta di esonerare Carrion e affidarsi a Diego Martinez ha portato subito degli effetti positivi per il Las: alla decima giornata è infatti arrivata la prima vittoria in campionato, tra l’altro in uno scontro diretto fondamentale contro il Valencia a Mestalla. Los Canariones proveranno a dare continuità al momento positivosera, quando InfoBetting: Scommesse Sportive e

Las Palmas-Girona (sabato 26 ottobre 2024 ore 18 : 30) : formazioni - quote - pronostici. Catalani attesi a Gran Canaria - La scelta di esonerare Carrion e affidarsi a Diego Martinez ha portato subito degli effetti positivi per il Las Palmas: alla decima giornata è infatti arrivata la prima vittoria in campionato, tra l’altro in uno scontro diretto fondamentale contro ... (Infobetting.com)

