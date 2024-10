Landini in piazza con lavoratori automotive: “Grave crisi settore, inascoltati dal governo” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il segretario della Cgil a Santi Apostoli parla anche di sicurezza sul lavoro e punta il dito contro la patente a crediti: "È una presa in giro, c'è un modello si fare impresa che uccide" In piazza oggi, 25 ottobre, i lavoratori della filiera non metalmeccanica dell’automotive per lo sciopero unitario di 8 ore proclamato Sbircialanotizia.it - Landini in piazza con lavoratori automotive: “Grave crisi settore, inascoltati dal governo” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il segretario della Cgil a Santi Apostoli parla anche di sicurezza sul lavoro e punta il dito contro la patente a crediti: "È una presa in giro, c'è un modello si fare impresa che uccide" Inoggi, 25 ottobre, idella filiera non metalmeccanica dell’per lo sciopero unitario di 8 ore proclamato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cgil - sciopera la scuola. E in piazza anche lavoratori Cosmopol - Tempo di lettura: 2 minutiUn fine ottobre di scioperi per la Cgil irpina che, sulla scorta della manifestazione nazionali della FLC ( Federazione lavoratori della conoscenza), è pronta a scendere in piazza il 31 ottobre per chiedere, in primis, il ... (Anteprima24.it)

Lavoratori in piazza a Torino per il futuro di Mirafiori - Circa un migliaio tra operai e impiegati del gruppo Stellantis hanno manifestato questa mattina in piazza Palazzo di Città a Torino per il futuro dell’automotive e per quello dello storico stabilimento di Mirafiori in profonda crisi occupazionale. ... (Lidentita.it)

Stellantis : Schlein - 'domani Pd al fianco dei lavoratori in piazza' - Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Vorrei che rispettassero gli impegni che hanno preso e domani saremo con i lavoratori in piazza a Roma". Così Elly Schlein a Piazza Pulita su La7. "Stessa linea della destra? Io ho ascoltato carezze dalla destra ... (Liberoquotidiano.it)

Crisi automotive - sindacati e lavoratori irpini in piazza a Roma - Stellantis in Italia e in generale l’automotive in Europa sono al collasso: a rischio la prospettiva industriale e occupazionale. Per questo, è stato proclamato uno sciopero generale che si terrà venerdì 18 ottobre a Roma. Alla manifestazione ... (Avellinotoday.it)