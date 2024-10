Landini: “È una manovra contro i lavoratori, a rischio la coesione sociale. Pronti allo sciopero generale” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il segretario della Cgil Maurizio Landini accusa il governo di non aver coinvolto i sindacati nella stesura della manovra 2025, arrivata intanto in Parlamento: "Il confronto con le parti sociali non c'è stato. Si conferma che siamo di fronte a un governo che ha una logica autoritaria, che pensa che siccome ha vinto le elezioni può fare quello che gli pare", ha detto in un'intervista a Fanpage.it. Fanpage.it - Landini: “È una manovra contro i lavoratori, a rischio la coesione sociale. Pronti allo sciopero generale” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il segretario della Cgil Maurizioaccusa il governo di non aver coinvolto i sindacati nella stesura della2025, arrivata intanto in Parlamento: "Il confronto con le parti sociali non c'è stato. Si conferma che siamo di fronte a un governo che ha una logica autoritaria, che pensa che siccome ha vinto le elezioni può fare quello che gli pare", ha detto in un'intervista a Fanpage.it.

