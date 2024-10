L’ammissione choc di Filippo Turetta in tribunale: “Volevo rapire Giulia, passare del tempo con lei e toglierle la vita” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo l’inizio del processo a settembre 2024, Filippo Turetta compare per la prima volta in tribunale. Scortato dalla polizia penitenziaria, il ragazzo si è presentato in aula con pantaloni neri, una felpa grigia con un cappuccio e una cartellina in mano con dei documenti. Dopo essersi seduto si è guardato intorno spaesato, forse senza neanche rendersi conto che in aula c’era anche Gino Cecchettin, padre di Giulia Cecchettin. Le ammissioni di Filippo Turetta: “Ho detto solo bugie” Come riferito dall’Ansa, Filippo Turetta al cospetto del pm Andrea Petroni avrebbe ammesso di aver raccontato molte bugie relativamente alla ricostruzione dell’uccisione di Giulia Cecchettin. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo l’inizio del processo a settembre 2024,compare per la prima volta in. Scortato dalla polizia penitenziaria, il ragazzo si è presentato in aula con pantaloni neri, una felpa grigia con un cappuccio e una cartellina in mano con dei documenti. Dopo essersi seduto si è guardato intorno spaesato, forse senza neanche rendersi conto che in aula c’era anche Gino Cecchettin, padre diCecchettin. Le ammissioni di: “Ho detto solo bugie” Come riferito dall’Ansa,al cospetto del pm Andrea Petroni avrebbe ammesso di aver raccontato molte bugie relativamente alla ricostruzione dell’uccisione diCecchettin.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cosa ha detto Filippo Turetta oggi al processo : “Ho fatto una lista - volevo rapire Giulia e toglierle la vita” - Cosa ha detto Filippo Turetta nell'interrogatorio tenutosi oggi presso la Corte d'Assise di Venezia nel corso del processo sull'omicidio di Giulia Cecchettin: "Ho mentito. Ho messo giù questo piano e scritto una lista qualche giorno prima del ... (Fanpage.it)

«Giulia ha cercato di scappare - l'ho colpita a caso con il coltello senza guardare» : Filippo Turetta racconta in aula le fasi del femminicidio - Filippo Turetta è oggi in tribunale per raccontare la sua verità davanti ai giudici e a Gino Cecchettin: «Voglio raccontare tutto». Turetta è entrato... (Ilgazzettino.it)

Filippo Turetta per la prima volta in tribunale - ammette la premeditazione del femminicidio di Giulia Cecchettin - Filippo Turetta è arrivato nell’aula della Corte d’Assise di Venezia dove viene interrogato come imputato nel processo per l’omicidio dell’ex fidanzata, Giulia Cecchettin. In aula, davanti a lui, tra le parti civili, è presente anche il papà ... (Metropolitanmagazine.it)

Filippo Turetta in tribunale : «Ho pensato di rapire Giulia e di toglierle la vita. Ero arrabbiato - pensavo che le cose potessero cambiare» - Filippo Turetta è oggi in tribunale per raccontare la sua verità davanti ai giudici e a Gino Cecchettin: «Voglio raccontare tutto». Turetta è entrato... (Ilgazzettino.it)