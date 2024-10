Lortica.it - L’aglio: rimedio naturale e salutare dalle mille virtù

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il miracoloso aglio Grazie alla bruschetta agliata, sono riuscito persino a curare il tifo! Ma questo straordinario bulbo ha molteplici usi benefici Oggi vi parlerò della sua efficacia contro una malattia che provoca la diminuzione dell’elasticità delle arterie, indurimento e ispessimento delle pareti arteriose. Questa condizione comporta un affaticamento del cuore, che deve sforzarsi maggiormente a causa della resistenza nella circolazione sanguigna. Non fate come me, che consumo oltre 2000 calorie al giorno, con eccessi di grassi e sale; dovrei invece vivere di frutta, verdura e alimenti depurativi per il sangue. L’unica buona abitudine che mantengo è dormire a sufficienza!è uno dei migliori rimedi naturali per la salute! Composizione del: Prendete 50 grammi di aglio tritato, ben sbucciato, e lasciatelo macerare in 200 cl di alcool puro per circa 20 giorni.