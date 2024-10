Ilgiorno.it - Ladri nella villetta. Via con tre orologi

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Sono rientrati alle 20,30 dopo una giornata di lavoro e hanno trovato la casa a soqquadro. Ihanno preso di mira una casa indipendente di via Ariosto. Per entrare hanno forzato la finestra del soggiorno indisturbati. Dopo aver rovistato in tutte le camere, sono scappati con tredel valore di 500 euro.