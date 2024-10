L’addio a Federico Asta: "Realizzerò i suoi sogni" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un grande cuore non si dimentica. Lo sanno gli amici di Federico Asta, i suoi vicini di casa e bottega, le persone che, per caso o per fortuna, hanno conosciuto il giovane pasticciere, prematuramente scomparso lunedì sera a causa di un incidente in moto in viale Salvemini. Centinaia di persone che, ieri, hanno riempito la chiesa di Nostra Signora della Pace in via del Triumvirato e il piazzale antistante, sotto la pioggia, per un ultimo saluto a Federico, il ‘pasticciere dei vip’, per stringersi al dolore della moglie Giorgia e dei due bimbi della coppia. "Porteremo avanti la pasticceria di Federico – ha detto Giorgia –: era il suo più grande orgoglio, la sua più grande passione. Porteremo avanti i suoi progetti. Federico sarà sempre con noi. Ti amo amore mio". L’altra passione di Federico era il Bologna: aveva realizzato centinaia di torte per i suoi idoli rossoblù. Ilrestodelcarlino.it - L’addio a Federico Asta: "Realizzerò i suoi sogni" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un grande cuore non si dimentica. Lo sanno gli amici di, ivicini di casa e bottega, le persone che, per caso o per fortuna, hanno conosciuto il giovane pasticciere, prematuramente scomparso lunedì sera a causa di un incidente in moto in viale Salvemini. Centinaia di persone che, ieri, hanno riempito la chiesa di Nostra Signora della Pace in via del Triumvirato e il piazzale antistante, sotto la pioggia, per un ultimo saluto a, il ‘pasticciere dei vip’, per stringersi al dolore della moglie Giorgia e dei due bimbi della coppia. "Porteremo avanti la pasticceria di– ha detto Giorgia –: era il suo più grande orgoglio, la sua più grande passione. Porteremo avanti iprogetti.sarà sempre con noi. Ti amo amore mio". L’altra passione diera il Bologna: aveva realizzato centinaia di torte per iidoli rossoblù.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’addio a Federico Asta - pasticcere dei vip. La moglie Giorgia : realizzerò i suoi sogni - Bologna, 24 ottobre 2024 – Un grande cuore non si dimentica. Lo sanno gli amici di Federico Asta, i suoi vicini di casa e bottega, le persone che, per caso o per fortuna, hanno conosciuto il giovane pasticciere, prematuramente scomparso lunedì sera ... (Ilrestodelcarlino.it)

Federico Asta - chi era il ‘pasticcere dei vip’ morto in un incidente stradale - (Adnkronos) – Federico Asta, noto come 'il pasticcere dei vip', è morto in un incidente stradale in viale Gaetano Salvemini a Casteldebole (Bologna): è finito contro a un suv, mentre era in sella al suo scooter. Tantissimi i messaggi di cordoglio ... (Webmagazine24.it)

Federico Asta - chi era il ‘pasticcere dei vip’ morto in un incidente stradale - Trentaquattro anni, era noto grazie alle celebrità che avevano selto le sue torte per grandi eventi: dalla nazionale di calcio fino a Papa Francesco Federico Asta, noto come 'il pasticcere dei vip', è morto in un incidente stradale in viale Gaetano ... (Sbircialanotizia.it)

Federico Asta - chi era il ‘pasticcere dei vip’ morto in un incidente stradale - (Adnkronos) – Federico Asta, noto come 'il pasticcere dei vip', è morto in un incidente stradale in viale Gaetano Salvemini a Casteldebole (Bologna): è finito contro a un suv, mentre era in sella al suo scooter. Tantissimi i messaggi di cordoglio ... (Periodicodaily.com)