Lanazione.it - La Valentina’s Bottegone incrocia San Vincenzo

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) La quarta giornata d’andata del torneo di serie C vedrà la Pallacanestro Agliana 2000, sponsorizzata Endiasfalti, impegnata domani pomeriggio dalle 18.30 a Pontedera sul campo della Juve, e ilBasket 2001, sponsorizzatoCamicette, di scena domenica 27 dalle 18 alla palestra Martin Luther King contro il Garden Toscana Resort San. Qualche problema per Agliana, senza Giannini e con Nieri non al massimo della condizione (si deciderà se impiegarlo soltanto all’ultimo momento). Agliana, però, intende cogliere la terza vittoria in campionato per cullare il sogno-promozione. Situazione differente in casa: la squadra giallonera è alla ricerca del primo successo stagionale, dopo i 3 k.o. consecutivi. L’avversario non è dei più semplici: Sanha ambizioni di alta classifica.