La terza stagione di Good Omens è in arrivo ma non è come ce l'aspettavamo (Di venerdì 25 ottobre 2024) La terza stagione di "Good Omens" sarà composta da un solo episodio e andrà avanti senza Neil Gaiman. Era stato precedentemente annunciato che la terza stagione della serie Amazon Prime Video, basata sull'omonimo libro di Terry Pratchett e Gaiman, sarebbe stata l'ultima dello show. Tuttavia, la produzione della terza stagione è stata sospesa a settembre dopo che Gaiman è stato accusato di violenza sessuale da più donne. Prime Video ha confermato che la stagione 3 sarà composta da un episodio di 90 minuti, con la ripresa della produzione prevista per l'inizio del 2025 in Scozia. Secondo una persona a conoscenza della situazione, Gaiman aveva contribuito alla scrittura del finale della serie, ma non lavorerà allo show una volta ripresa la produzione. Inoltre, non è più elencato tra i produttori esecutivi dello show per l'episodio finale.

