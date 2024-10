Fanpage.it - La storia di Vincenzo Fuoco, ex calciatore vittima di abusi: “Un fenomeno molto diffuso nel calcio”

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Da bambinoha subito per annida parte di un dirigente della squadra per la quale giocava. La suaè diventata un film: "Per me è stato tanto difficile quanto essenziale, perché avendo vissuto per più di vent'anni una vita fatta di bugie ho capito poi che l'unico modo per me ora per stare bene è la verità"