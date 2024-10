Bolognatoday.it - La Rupe fa paura, stop ai treni e al traffico in Porrettana

Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYInterventi di messa in sicurezza della parete rocciosa della, sulla viaa Sasso Marconi, dopo la frana. ANAS ha quindi disposto la chiusura aldalla rotatoria in prossimità del ponte Da Vinci all'incrocio con via