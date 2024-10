Strumentipolitici.it - La rivendicazione dell’attentato in Turchia allontana una tregua

Leggi tutta la notizia su Strumentipolitici.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) A distanza di due giorni, il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) ha rivendicato il sanguinoso attacco terroristico del 23 ottobre scorso alla sede centrale della Turkish Aerospace Industries, a 50 chilometri a nord-ovest di Ankara, dove sono morte cinque persone e altre ventidue sono rimaste ferite. Confermati i sospetti turchi Sin da subito i sospetti del governo turco si erano orientati sull’organizzazione politica e paramilitare curda, con la quale è in lotta da oltre 40 anni. “Ogni volta diamo loro la punizione che meritano. Ma non capiscono – ha tuonato il ministro della Difesa Yaar Guler il giorno–. Li perseguiteremo finché non sarà eliminato l’ultimo terrorista”. Quanto avvenuto vicino alla capitale turca, potrebbe essere legato ai difficili tentativi per la sigla di un accordo di pace tra Ankara e il Pkk.