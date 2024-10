Linkiesta.it - La piazza degli ostaggi di Tel Aviv è diventata un simbolo di unità e speranza

Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Bei tempi quando si «combatterà» soltanto per lo hummus. Se li augurano al più presto anche le decine di migliaia di persone che ogni sabato sera testimoniano passione e sconforto, disperazione enelladi fronte al Museo d’Arte di Tel. È la «», come è stata rinominata dopo il 7 ottobre e dove tutto porta a lì: una tavola apparecchiata con le sedie vuote in attesa di essere occupate; striscioni, cartelli, installazioni artistiche. Una clessidra digitale conta i giorni e le ore da quando i ragazzi del festival Nova, gli abitanti dei kibbutz e dei moshav di fronte a Gaza, sono stati rapiti dai loro aguzzini. Per la serie «la vita non è un film» sul palco stasera c’è un volto noto di Fauda: l’attore e cantante Tzachi Halevy, interprete del personaggio di Naor.